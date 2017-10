Detto Fatto, le anticipazioni della puntata di oggi, 2 ottobre 2017: torna Caterina Balivo

Caterina Balivo torna a Detto Fatto, dopo tre settimane di assenza in cui l’ha sostituita una bravissima e simpaticissima Serena Rossi. Mamma per la seconda volta da metà agosto, Caterina riprende le redini della trasmissione e propone nuove rubriche simpatiche ed interessanti. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto di oggi, lunedì 2 ottobre 2017.

Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, 2 ottobre 2017.

Nella puntata di Detto Fatto di oggi, lunedì 2 ottobre 2017, lo chef stellato Ilario Vinciguerra preparerà una torta in onore della nuova arrivata in famiglia “Detto Fatto”, la piccola Cora. Sarà il turno, inoltre, di Gianni Molaro che aiuterà un’ospite a coronare il sogno di indossare l’abito di matrimonio della madre. Titty e Flavia, le paladine del pulito, accetteranno la sfida di due giovani amiche e saranno impegnate a risolvere i problemi causati da un cattivo utilizzo della lavatrice. Per concludere in bellezza, Caterina accoglierà in studio un grande e gradito ospite, Giuseppe Fiorello. Con lui si parlerà di “Chi m’ha visto”, il suo ultimo lavoro cinematografico che lo vede protagonista insieme a Pierfrancesco Favino sotto la direzione di Alessandro Pondi.