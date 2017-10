Eliminato Grande Fratello Vip 2017 di stasera, 2 ottobre 2017: chi uscirà dalla casa?

Grande Fratello Vip 2017, Daniele Bossari e Carmen Di Pietro in nomination. Stasera andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017, il reality di successo di Canale 5 che appassiona migliaia di italiani. In nomination ci sono due concorrenti che erano considerati due candidati alla corsa alla vittoria: si tratta di Carmen Di Pietro e di Daniele Bossari. I due affrontano una lotta all’ultimo voto. Ma sarà davvero uno tra Carmen Di Pietro e Daniele Bossari a dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017? Alcuni rumors affermano che non sarà così… Vediamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip 2017, Marco Predolin squalificato.

Il televoto del Grande Fratello Vip 2017 che vede in sfida Daniele Bossari e Carmen Di Pietro potrebbe essere annullato. Si vocifera, infatti, che durante la quarta puntata di stasera, lunedì 2 ottobre 2017, potrebbe esserci un concorrente squalificato. Sembra, infatti, che Marco Predolin, nel corso della giornata di ieri, abbia bestemmiato, ed il regolamento della trasmissione vuole che i concorrenti che si lasciano scappare bestemmie vengano eliminati dal Grande Fratello Vip. Predolin, inoltre, si è reso protagonista, negli scorsi giorni, anche di alcuni discorsi omofobi contro l’omosessualità di Cristiano Malgioglio. Sarà lui a dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017? Ilary Blasi chiama Marco Predolin in confessionale e gli mostra il video in cui ha pronunciato la bestemmia, e gli legge un comunicato del Grande Fratello Vip 2017: Marco Predolin viene squalificato. Il televoto, però, continua ad andare avanti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.