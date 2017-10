Grande Fratello Vip 2017: anticipazioni della quarta puntata 2 ottobre 2017. Provvedimenti e sorprese per i concorrenti

Grande Fratello Vip 2017: le anticipazioni di stasera 2 ottobre 2017. Siamo giunti alla 4 puntata del Grande Fratello Vip 2017. Rischiano l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Gli utenti del forum del Grande Fratello Vip 2017 hanno pochi dubbi: per il 63% ad abbandonare sarà Carmen; per il restante 37%, invece, a dire addio sarà Daniele. Ma, sempre per quanto concerne il televoto, potrebbe arrivare una clamorosa decisione da parte della produzione del programma del Grande Fratello Vip 2017. In questi giorni, al Grande Fratello Vip 2017 (ma anche all’esterno), si è parlato molto proprio di Daniele Bossari: il conduttore televisivo, infatti, nella scorsa puntata ha litigato con Ignazio Moser mettendosi alcuni concorrenti contro; ha poi fatto pace ma è finito nell’occhio del ciclone per un’altra vicenda. Alcuni spettatori, infatti, hanno sentito Daniele Bossari dire “dio bo”: se fosse confermato, rischierebbe l’espulsione. Oggi sapremo se la redazione prenderà provvedimenti. Un’altra questione al Grande Fratello Vip 2017 sta facendo discutere: le dichiarazioni di Marco Predolin. Durante un confronto con gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2017, l’uomo si è lasciato ‘scappare’ una bestemmia. La stessa che è stata ascoltata sia dai telespettatori da casa, che anche dagli stessi compagni d’avventura. I fan del Grande Fratello Vip 2017 hanno cosi, nel giro di poche ore, fatto diventare virale la notizia sul web; dove sono frequenti diverse clip con il gieffino protagonista. Che provvedimenti prenderà il Grande Fratello Vip 2017 nei confronti di Predolin? Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 2017 molto probabilmente si tratterà anche il caso Giulia De Lellis, che nei giorni scorsi ha fatto discutere non poco per le presunte frasi omofobe proferite. Sia lei che Marco Predolin rischiano dunque di andare a ‘sbattere’ con importanti provvedimenti. Non ci resta che aspettare!

Grande Fratello Vip 2017: sorpresa per i concorrenti della casa.

Intanto è arrivata una sorpresa per due concorrenti del Grande Fratello Vip 2017. Mentre trascorrevano qualche momento di relax, infatti, un aereo ha sorvolato la casa con un messaggio sul retro: “Remito era Belu! Como se van a olvidar? Los amo”. Lo striscione si riferisce a un altro messaggio inviato qualche giorno fa di cui i concorrenti ignoravano il destinatario: Jeremias e Cecilia hanno subito pensato alla sorella, piangendo dalla felicità. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.