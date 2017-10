Grande Fratello Vip 2017: Barbara D'Urso attacca il reality

Grande Fratello Vip 2017: la condotta dei concorrenti. L’edizione del Grande Fratello Vip 2017 è iniziata da poco tempo, ma già promette scintille. La presenza di Cristiano Malgioglio tra i concorrenti è stata l’occasione per Marco Predolin per uno scambio di battute poco riguardose con Jeremias Rodrigues. Daniele Bossari ha ricevuto delle minacce verbali dal fratello di Belen e Giulia de Lellis si è lasciata andare a rivelazioni sui retroscena della lite avuta con Serena Grandi a Domenica Live. In aggiunta la De Lellis ha avuto delle esternazioni giudicate omofobe. Tutto puntualmente ripreso dalle telecamere.

Grande Fratello Vip 2017: le denunce di Barbara D’Urso.

Il Grande Fratello non ha preso posizione in merito? Ci ha pensato Barbara D’Uso, che nel corso di Pomeriggio 5, ha mandato in onda i filmati con i comportamenti dei vip giudicati eccessivi ed ha dato vita ad un dibattito in studio. La conduttrice ha voluto prendere le distanze in particolare da Giulia De Lellis, opinionista fissa del suo programma. Barbara D’Urso ha giudicato gravi le affermazioni della giovane romana, se confermate nella sostanza, ma ha sospeso il giudizio sulla collaboratrice del suo programma, in attesa di ascoltare la sua versione dei fatti ed avere convincenti spiegazioni.