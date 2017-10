Grande Fratello Vip 2017: choc per la bestemmia in diretta, televoto a rischio

Grande Fratello Vip 2017, le ultime novità. Marco Predolin continua a far parlare di sé per la sua condotta al Grande Fratello. Come se non fosse sufficiente aver pronunciato frasi offensive nei confronti di Cristiano Malgioglio ed aver indugiato un po’ troppo, per così dire, nel contatto con Carmen di Pietro nel corso di una prova, il conduttore televisivo ha bestemmiato in maniera inequivocabile davanti alle telecamere. Immediatamente il popolo del web si è scatenato chiedendo a gran voce la squalifica di Predolin dal reality. Cosa accadrà adesso?

Grande Fratello Vip 2017: Predolin squalificato?

Qualche giorno fa anche Daniele Bossari è finito nell’occhio del ciclone per una vicenda analoga. Il conduttore ha pronunciato delle frasi che hanno fatto discutere: ha bestemmiato oppure no? In molti hanno chiesto che Bossari fosse allontanato dal programma, ma ciò non è avvenuto. Ora, però, è a rischio eliminazione assieme a Carmen di Pietro. La bestemmia di Predolin potrebbe cambiare le cose, in quanto il televoto potrebbe essere sospeso. Il regolamento del programma parla chiaro: non sono ammesse le bestemmie e Predolin dovrebbe essere eliminato dal programma. Nel corso della prossima diretta del Grande Fratelllo Vip verrà svelata la decisione degli autori del reality.