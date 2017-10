Grande Fratello Vip 2017: il commovente racconto di Cristiano Malgioglio con Simona Izzo

Grande Fratello Vip 2017: Cristiano Malgioglio si apre con Simona Izzo. È tempo di confessioni al Grande Fratello Vip 2017. Dopo Aida, Ignazio, Giulia e altri che si sono aperti raccontando le loro storie è il momento di Cristiano Malgioglio che seduto sul divano del grande Fratello Vip 2017 racconta a Simona Izzo il momento della perdita di sua madre: “ Questa è una cosa molto bella e molto particolare, faccio uno spettacolo a Palermo, la lascio a casa, ci sono i miei nipoti e lei era seduta sulla poltrona. La vedevo molto strana. Io la chiamavo sempre quando era a letto per sentire la voce e tranquillizzarmi. La sera prima mi ero alzato e sentivo un respiro strano. Perché respira così? Sono tornato a letto senza svegliarla. Il giorno dopo vedo mia madre molto particolare…ora ti fai la doccia le dico e lei mi risponde che non ha voglia di fare nulla. L’ho lavata io, era la prima volta che vedevo mia madre nuda. L’ho lavata e messo una bellissima vestaglia. Io parto vado a Palermo e le dico domani ti prenoto l’aereo e vieni su a Milano. Ti preparo la carrozzina, lei non la voleva, voleva camminare, ma io ero preoccupato. Io parto lei mi dice di chiamarla. Arrivo a Palermo la chiamo per tranquillizzarmi. Alle 20:00 in punto mi chiede che pezzo avrei fatto e io dico “Giù al porto”, chiudo con questa canzone, a lei piaceva tanto. Alle 23.30 faccio lo spettacolo, canto, ad un certo punto della canzone si rompe il nastro, io canto senza la base.

Grande Fratello Vip 2017: continua il suo commovente racconto.

Il momento nella casa dei Grande Fratello Vip 2017 si fa sempre più commovente. Simona Izzo si commuove e Cristiano Malgioglio continua a raccontare: "Avevo un tormento dentro…vado a dormire tardi in hotel e non dormo. Con mia madre avevo un rapporto simbiotico. Mia madre non ha mai saputo del mio orientamento sessuale, lei mi voleva vedere sposato, padre e con un posto fisso. Al mattino all'aeroporto quattro poliziotti arrivano verso di me, uno di loro mi dice di chiamare urgentemente a casa. Io urlo. Ho chiamato un taxi. È stata la distruzione della mia vita. Per quattro anni non ho scritto. Volevo andare via da tutto, ma avevo mio padre e le mie sorelle e sono rimasto. È la famiglia che mi trattiene". Così nella casa del Grande Fratello Vip 2017 Cristiano Malgioglio si apre a Simona Izzo narrando la perdita di sua madre.