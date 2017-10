Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Francesco Venditti su Simona Izzo

Simona Izzo sta vivendo la sua avventura al Grande Fratello Vip 2017, e stiamo imparando a conoscere meglio questa grande donna di spettacolo. A parlare dell’esperienza di Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017 è Francesco Venditti, figlio di Simona. Venditti ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 dove ha dichiarato: “Secondo me la casa del GF è il suo posto, è brava a fare un po’ di show. È una grande donna di spettacolo. Il Grande Fratello è un gioco, quindi, se ti nominano devi accettare. Anzi, sono curioso di vedere come si comporterà una volta nominata, cambierà anche modo di fare”.

Grande Fratello Vip 2017, Francesco Venditti: “Nella casa mia madre non si è trasformata”.

Francesco Venditti a Novella 2000 ha continuato a parlare dell’esperienza di Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017: “Pensavo che mia madre si trasformasse dentro la casa, invece, è quella di sempre. Magari un po’ sopra le righe, ma fa parte del mestiere… Già, perché anche questo è lavoro, e stare al Grande Fratello è un po’ come recitare davanti a delle telecamere sempre accese“. Francesco ha inoltre ricordato che sia lui che Simona hanno partecipato a Pechino Express, ma si tratta di un’esperienza totalmente diversa rispetto al Grande Fratello Vip: “Io e lei abbiamo partecipato a Pechino Express, nel 2012, ma lì non era in diretta, c’erano dei momenti di relax, anche se dovevi correre. E poi poteva sempre sfogarsi con me, quindi era un po’ più semplice”, ha concluso Francesco.