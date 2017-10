Guida tv della settimana di Rai, Mediaset, La7 del 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 2017

La guida tv della settimana, del 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 2017, tutti i programmi tv e le anticipazioni. Scopriamo quali programmi tv saranno in onda la prossima settimana sui canali tv Rai, Mediaset e La7 in prime time.

La guida tv di lunedì 2 ottobre 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il film La musica del silenzio. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Criminal Minds. Su Rai 3, invece, vedremo la serie tv Steinbeck Furore. Su Rete 4, invece, vedremo il programma Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello Vip 2017 mentre su Italia 1 vedremo il film Bus 675. Infine su La7 andrà in onda la serie tv Grey’s Anatomy.

La guida tv di martedì 3 ottobre 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il film Il paradiso delle signore 2. Su Rai 2, appuntamento con il programma Il collegio Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Cartabianca. Su Rete 4, invece, vedremo il film Fire whit Fire. Su Canale 5 andrà in onda Elisa-20 anni in ogni istante, mentre su Italia 1 vedremo il programma Le Iene Show. Su La7 andrà in onda il programma Di martedì.

La guida tv di mercoledì 4 ottobre 2017 , anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 andrà in onda il film Al posto tuo, mentre su Rai 2 ci sarà un appuntamento con il programma Pechino Express. Su Rai 3, invece, vedremo il programma Chi l’ha visto. Su Rete 4, invece, andrà in onda il film The terminal. Su Canale 5 assisteremo alla serie tv Squadra mobile – operazione mafia capitale. Su Italia 1 vedremo il programma Big Show con Andrea Pucci. Su La7 verrà trasmessa la serie tv Josephine Ange Gardien: la barca dei morti.

La guida tv di giovedì 5 ottobre 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo la fiction Provaci ancora Prof. 7. Mentre su Rai 2 seguiremo il programma Nemo Nessuno escluso. Su Rai 3 appuntamento con la trasmissione The Putin interwiews assoluta. Su Rete 4 vedremo il film La frode. Su Canale 5 andrà in onda il programma Chi ha incastrato Peter Pan?. Su Italia 1, invece, verrà trasmesso il film Edge of tomorrow. Su La7 appuntamento con il programma Piazzapulita.

La guida tv di venerdì 6 ottobre 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 nuovo appuntamento con il film Piccoli segreti, grandi bugie. Su Rai 2 appuntamento con il film Marie Heurtin – dal buio alla luce. Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il film tv Ti ricordi di me?. Su Rete 4 andrà invece in onda il programma Quarto grado. Su Canale 5 andrà in onda la soap Il Segreto. Mentre su Italia 1 vedremo il film King Kong. Su La7 vedremo il programma Propaganda Live.

La guida tv di sabato 7 ottobre 2017, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il programma Music Quiz. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles. Su Rai 3, invece, vedremo il programma Ulisse, il piacere della scoperta: castelli nel tempo. Su Rete 4, invece, vedremo il film L’amore sbagliato. Su Canale 5 andrà in onda il programma Tu sì que vales, mentre su Italia 1 vedremo il film Il cacciatore di giganti. Su La7 andrà in onda il film Ciclo Caro Nanni – La stanza del figlio.