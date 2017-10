Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera lunedì 2 ottobre 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera lunedì 25 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il filmLa musica del silenzio. Il film racconta la vita di Andrea Bocelli attraverso la narrazione della vita di Amos, che nasce in un paese della campagna toscana. Amos ha un grande talento vocale, ma soffre di un grave problema agli occhi che gli permette solo di vedere ombre. Amos va in un istituto per imparare il Braille, ma qui gli esplode una pallottola in faccia che lo rende completamente cieco. Nonostante ciò, continua a coltivare il grande dono che è la sua voce. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Crimilan minds, con gli episodi Profiling 202, La rabbia dentro, Asfissia erotica. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Furore di Steinbeck. Alessandro Baricco e Francesco Bianconi rileggono Furore di Steinbeck per la giornata in memoria delle vittime delle migrazioni.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio Quinta Colonna. Su Canale 5 vedremo la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017, reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Bus 675. Stasera La7 trasmetterà la serie tv Grey’s Anatomy, con gli episodi Catastrofi e cura, Non faccio miracoli e Benvenuta Addison