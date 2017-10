Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 2 ottobre 2017: Ismael fa credere che Rogelia si sia suicidata. Una nuova settimana inizia in compagnia della soap spagnola Il Segreto. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 2 ottobre 2017. Sabato scorso abbiamo assistito alla tragica morte di Rogelia, ma nella puntata odierna quello che in realtà è un omicidio verrà fatto passare per suicidio. Ismael occulta tutte le prove che possano portare a pensare ad un omicidio e che, soprattutto, lo possano vedere responsabile della morte di Rogelia. La Guardia Civile si reca dai Dos Casas per indagare sulla morte della donna, ma tutti gli indizi portano a pensare che la domestica si sia suicidata. Chi la conosce sa bene che Rogelia non poteva neanche lontanamente pensare di togliersi la vita. Hernando, infatti, lo afferma subito, appena ricevuto il verbale dalla Guardia Civile.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 2 ottobre 2017: Raimundo e Francisca vivono insieme, è amore?

Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto di oggi, lunedì 2 ottobre 2017, ci rivelano che Francisca e Raimundo decidono di andare a vivere insieme. I due sembrano andare d’amore e d’accordo, e l’amore sembra rifiorito più forte di prima. Don Anselmo, però, nutre dei dubbi sulla loro relazione, ed è convinto che i due nascondano qualcosa… Carmelo, intanto, viene ricattato da Cristobal: l’ex intendente gli chiede di agire contro Severo, altrimenti farà del male ad Adela e a suo figlio…