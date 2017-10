Inizia oggi, lunedì 2 ottobre 2017, una nuova settimana in compagnia della soap spagnola il Segreto. Scopriamo cosa vedremo negli episodi proposti in questa settimana, da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2017. Nelle scorse puntate de Il Segreto abbiamo assistito alla terribile morte di Rogelia per mano di Ismael, che l’ha spinta dalla finestra. Le indagini della Guardia Civil, tuttavia, sostengono che la domestica si sia suicidata. A confermare il suicidio è anche l’autopsia che viene fatta su Rogelia, ma Lucas trova alcuni segni alla base del cranio di Rogelia che lo faranno pensare ad un omicidio… Secondo le anticipazioni de Il Segreto Lucas oltre a lavorare sul caso di Rogelia organizza il suo trasferimento a La Granja. Prima di partire, riunisce i paesani alla locanda per salutarli.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 2 al 7 ottobre 2017: Hernando inizia a sospettare di Ismael.

Le anticipazioni della prima settimana di ottobre della soap spagnola Il Segreto rivelano che, mentre Hernando è fuori casa per i funerali di Rogelia, Ismael ne approfitta per cercare la cartella che la domestica aveva trovato in camera sua. Sarà, però, Hernando a trovare la famosa cartellina, e, aprendola, trova alcuni ritagli di giornale che parlano dell’incendio che ha coinvolto la sua famiglia. Hernando è stupito, ed inizia a sospettare di Ismael.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 2 al 7 ottobre 2017: Beatriz lascia Matias.

Beatriz, secondo le anticipazioni de Il Segreto, è completamente presa da Ismael e decide di parlargli del suo amore. L’uomo, però, rifiuta le avance della ragazza, sostenendo di non essere la persona giusta per lei. Beatriz ci rimane malissimo, e decide di lasciare ugualmente Matias, nonostante Camila abbia provato a farla ragionare: il suo amore, ormai, è tutto per Ismael, anche se è stata rifiutata. Matias è profondamente turbato dal volere di Beatriz, e si licenzia.

Le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano che Raimundo si trasferisce alla villa di Francisca, ma ben presto la convivenza si rivela difficile. Cristobal, intanto, minaccia Carmelo: gli intima di amazzare Severo e Candela, e se non lo farà minaccia di fare del male ad Adela ed al figlio.