Ilary Blasi, al via la terza puntata del Grande Fratello Vip 2017 stasera lunedì 2 ottobre 2017. Stasera, lunedì 2 ottobre 2017, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017. Stasera scopriremo chi verrà eliminato tra i due nominati Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, ma chissà se sarà davvero uno di loro a dover lasciare la casa… La produzione, infatti, sta valutando la posizione di Marco Predolin, che sembra abbia bestemmiato mentre cercava di acchiappare una mosca. Predolin era già sotto i riflettori per aver pronunciato delle frasi a contenuto omofobo. È stata inoltre denunciata la presenza di un telefono cellulare all’interno della casa, e ciò è proibito dal regolamento. Cosa accadrà?

Ilary Blasi, il look di stasera, 2 ottobre 2017, al Grande Fratello Vip 2017.

Il Grande Fratello Vip 2017 è presentato dalla bella e brava conduttrice Ilary Blasi, affiancata da Alfonso Signorini. Ilary propone sempre look molto graziosi. Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2017, la bella conduttrice ha scelto un abito lungo, nero con dei ritagli geometrici lungo il giro vita che donano vivacità e raffinatezza all'outfit. Per la seconda puntata Ilary ha scelto nuovamente un outfit total black, ma con top che lascia la schiena scollata e pantalone. Anche per la terza puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha scelto un look total black: si tratta di un completo pantalone impreziosito da una miriade di paillettes che illuminano il look. Per la puntata del Grande Fratello Vip di stasera, 2 ottobre 2017, Ilary ha scelto di indossare un completo con maglia nera che lascia una spalla scoperta ed un pantalone rosso fuoco con una banda verticale nera.