La prova del cuoco: le ricette di oggi 2 ottobre 2017

La prova del Cuoco: la puntata di oggi 28 settembre 2017. Si riapre la settimana con le ricette La prova del cuoco e oggi lunedì 2 ottobre 2017 con al timone Antonella Clerici. Tanti chef, maestri di cucina e tutti i protagonisti del cooking show di Rai 1 animeranno la puntata di oggi de La prova del Cuoco. Tra una battuta ed un saggio consiglio, gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco prepareranno diverse e invitanti ricette. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali. Ecco le ricette di oggi 2 ottobre 2017.

La prova del cuoco: la crostata di Natalia Catellani.

Tra le ricette della puntata di oggi de La prova del cuoco troviamo la ricetta della crostata di Natalia Cattellani. La crostata di zia Concetta è il dolce di oggi a La prova del cuoco, la torta con amaretti e pasta frolla. Natalia racconta che zia Concetta è la sorella della sua mamma e che questa crostata la preparò con il liquore, lei invece preferisce il caffè per farla mangiare a tutti. La pasta frolla sarebbe meglio prepararla il giorno prima, il ripieno della crostata di oggi a La prova del cuoco è invece molto veloce. Come sempre sono ottime le ricette dolci di Natalia Cattellani e tra un racconto e un consiglio anche questo non ci resta che provarlo. Ecco la preparazione. Per la crostata di Natalia Cattellani, nella ciotola grande, versiamo la farina setacciata, zucchero semolato, zucchero a velo, un po’ di lievito, un pizzico di sale, l’uovo intero e il burro. Impastiamo e il panetto lo teniamo in frigo magari per 12 ore avvolto nella pellicola. Se non abbiamo tempo va bene anche 1 ora altrimenti prepariamo la frolla il giorno prima. Natalia Cattellani mostra ancora una volta come rende semplice fare il guscio di frolla nello stampo per crostata: taglia a fette il panetto e dispone nello stampo e poi schiaccia con le dita per rendere fondo e bordo del guscio perfetti. Passiamo al ripieno della crostata di Natalia Cattellani. Dividiamo i tuorli dagli albumi. Tritiamo le mandorle e uniamo ai tuorli d’uovo con lo zucchero, amalgamiamo, poi montiamo gli albumi a neve e aggiungiamo al composto, abbiamo il ripieno. Prepariamo il caffè e lo zuccheriamo e inzuppiamo velocemente gli amaretti che disponiamo sul fondo della crostata. Versiamo sopra il ripieno. Mettiamo in forno a 175° C già raggiunti per 45 minuti.

La prova del cuoco: il risotto di Sergio Barzetti.

Altra ricetta della puntata de La prova del cuoco di oggi 2 ottobre 2017 è la ricetta del risotto del perdono di Sergio Barzetti. Dopo le conchiglie con i fiocchi di latte preparate la scorsa settimana da Barzetti arriva il risotto del perdono, un risotto facile e veloce da preparare, soprattutto se abbiamo già il brodo pronto. Tra le ricette La prova del cuoco di oggi il risotto del perdono di Sergio Barzetti ci sembra davvero un’ottima idea anche se poco originale. Di certo grazie al taleggio è un risotto che piacerà tantissimo ad Antonella Clerici. Dopo il primo round della gara dei cuochi e le polpette preparate dai due chef ecco come Barzetti a La prova del cuoco prepara il suo risotto con taleggio e gorgonzola, il risotto con gorgonzola dolce, taleggio e formaggio grattugiato, senza dimenticare la salvia lasciata in infusione nel burro. Dalle ricette La prova del cuoco oggi il risotto con il taleggio di Sergio Barzetti. Ecco la preparazione . In una padella mettiamo il burro con la salvia, facciamo sciogliere e lasciamo in infusione. Sergio Barzetti ha già fatto il suo brodo con anche la mela, la cipolla senza togliere la buccia, anche un pezzo di carne e carota sedano. In pentola mettiamo la cipolla tritata e un po’ di burro, facciamo tostare il riso e iniziamo la cottura del riso aggiungendo il brodo bollente. Tagliamo il gorgonzola a dadini e stiamo per terminare il risotto con il taleggio di Barzetti. Dopo la cottura togliamo dal fuoco e aggiungiamo il mascarpone dolce a dadini, il formaggio grattugiato, amalgamiamo. Il taleggio a dadini lo frulliamo con il mixer ad immersione aggiungendo gli spinaci e un po’ di brodo caldo. Nel piatto mettiamo un po’ di gorgonzola, aggiungiamo il riso e completiamo con la salsa appena frullata.