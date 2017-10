Le Nomination del Grande Fratello Vip 2017 di stasera, lunedì 2 ottobre 2017: ecco chi è a rischio eliminazione. Siamo giunti alla 4 puntata del Grande Fratello Vip 2017. Rischiano l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 Daniele Bossari e Carmen Di Pietro. Gli utenti del forum del Grande Fratello Vip 2017 hanno pochi dubbi: per il 63% ad abbandonare sarà Carmen; per il restante 37%, invece, a dire addio sarà Daniele. I vip nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si stanno preparando alla diretta di stasera. Tante le sorprese ma anche i provvedimenti che il Grande Fratello Vip 2017 potrebbe adottare nei confronti di alcuni di loro per bestemmie e frasi omofobe ascoltate all’interno della casa. I vip, in questa settimana, sono stati tutti riuniti nella casa agiata del Grande Fratello Vip 2017.

Grande Fratello Vip 2017: la puntata di stasera 2 ottobre 2017.

Puntata movimenta stasera 2 ottobre 2017 al Grande Fratello Vip 2017. Il concorrente Marco Predolin è stato squalificato per una bestemmia detta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Il web si era scatenato contro di lui affinché fosse preso un provvedimento. Nell’ occhio del ciclone erano anche Giulia De Lellis per frasi omofobe e Daniele Bossari per un modo di dire che ha comunque fatto discutere. Per ora il Grande Fratello Vip 2017 ha deciso di soprassedere al riguardo elimanando solo il conduttore del gioco delle coppie.

Grande Fratello Vip 2017: via alle nomination.

La prima nomination è quella di Simona Izzo che nomina Lorenzo. Il capitano Luca Onestini, che ha scelto per lui l’immunità, osserva tutto dal clan. Per lui il compito è quello di fare quattro nomi che dovranno fare le nomination palesi. Il primo concorrente del Grande Fratello Vip 2017 a fare la propria nomination in modo palese è Veronica che nomina Simona. Tocca a Cecilia che invece fa la sua nomination in confessionale. È la prima volta che vota da sola, i fratelli Rodriguez sono ora due concorrenti separati. Cecilia vota Simona. Daniele Bossari vota Giulia che ricambia la nomination. Cristiano deve fare la nomination davanti a tutti e vota Lorenzo. Tocca ad Aida che automaticamente fa la sua nomination in modo palese. Il suo voto va a Simona. Tocca ad Ignazio e la sua nomination palese è per Simona. Gianluca in confessionale da il suo voto a Cristiano. È il turno di Jeremias, anche per lui la prima volta da solo in confessionale, il suo voto è per Simona. È la volta di Lorenzo e palesemente vota Simona. L’ultima nomination è quella di Ivana ed è segreta, anche il suo voto va a Simona. I nominati della settimana sono Simona Izzo e Lorenzo Flauthey. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.