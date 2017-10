Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 ottobre 2017: le previsioni dei segni a I Fatti Vostri! Oggi alle 11.00 su Rai2 sta andando in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri con tante novità. Condotto da Giancarlo Magalli, con Laura Forgia come nuovo volto femminile della trasmissione. Rubriche settimanali tratteranno di legalità, scienza, salute, animali, affidate di volta in volta a esperti del settore. Tornerà lo spazio dedicato ai cani, con il dog trainer Vieri Timosci e il veterinario Simone Ciliberti, ma questa volta i padroni degli amici a quattro zampe saranno noti personaggi dello spettacolo.

Aggiornamenti sulla situazione meteorologica a cura del Colonnello Massimo Morico, mentre non mancherà, come di consueto, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, che ha letto le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 2 ottobre 2017. Due stelle per il segno del Sagittario, dell’Acquario. Tre stelle per i Gemelli, per lo Scorpione, per i Pesci. Quattro stelle per l’Ariete, per il Toro, per il Leone. Cinque stelle per il Cancro, per la Vergine, per la Bilancia e per il Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica dei segni zodiacali dall’1 all’8 ottobre 2017, a Mezzogiorno in Famiglia.

Vi facciamo un riepilogo della classifica della settimana, letta ieri a Mezzogiorno in Famiglia. La nuova classifica di Paolo Fox della settimana valida dall’1 all’8 ottobre 2017 vede al dodicesimo i Gemelli. All’undicesimo per il Sagittario, decimo per l’Acquario. Nono per il Cancro. Ottava posizione per i Pesci e settima per l’Ariete. Al sesto posto troviamo il Toro. Quinta posizione per la Bilancia e quarta per lo Scorpione. Al terzo posto il Leone, al secondo la Vergine ed al primo posto c’è il segno del Capricorno.