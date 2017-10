Anticipazioni Una vita, tutte le trame delle puntate della settimana del 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre 2017 – «Martín e il film osé!» – Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, riguardanti le puntate in onda nella settimana da lunedì 2 ottobre a sabato 7 ottobre 2017, sempre alle 14:10 su Canale 5, vediamo Fabiana confessare l’omicidio di Úrsula. Mauro non le crede e l’accusa di voler solo aiutare Cayetana a farla franca, ma il commissario Del Valle gli ordina di arrestare comunque la domestica, madre della Sotelo Ruz. Mauro affronta Cayetana, che finge di non sapere nulla. Guadalupe origlia la conversazione e la riferisce a Casilda e Lolita. Rosina riconosce Martín nella pellicola osé che sta guardando con Liberto, ne rimane scioccata e fugge inorridita dal locale. In seguito rimprovera il giovane, intimandogli di comportarsi con decoro.

Anticipazioni Una vita, le trame delle puntate della settimana dal 2 al 7 ottobre 2017: «Il mancato racconto di Teresa a Cayetana e… l’incappucciata!»

Le anticipazioni di Una vita, Acacias 38, riferiscono che Teresa, consigliata dal dottor Galván, decide di dire a Cayetana tutta la verità sulla loro infanzia e sul perché del suo iniziale arrivo ad Acacias, ma quando va da lei, trovandola agitata per la discussione avuta con Mauro, cambia idea. Mentre le due si allontanano, una misteriosa donna incappucciata entra, non vista, nel portone…