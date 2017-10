Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Over – «Megafoni e mummie»– Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, giovedì 28 settembre, si sono registrate le nuove puntate dei Senior… Tina allude ad alcuni complimenti ricevuti dal pubblico che la acclama, Gianni sostiene che stia esagerando, poi Maria cambia argomento e chiede di mandare un filmato relativo a quanto accaduto nella scorsa puntata. Tina esce dallo studio e rientra con il megafono, l’audio non si sente e parte il recall della puntata precedente riguardo Gemma; quest’ultima fa il suo ingresso in studio, non prima che Tina faccia entrare la mummia bruciacchiata con un cartello su di essa in cui è scritto “Cercasi esperto restauratore per pelli essiccate”.

Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Over – «Un opportuno – o no? – chiarimento tra Gemma e Gianfranco…»

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma si accomoda e chiede di chiarire con Gianfranco che fa il suo ingresso da dietro le quinte; Tina fa un’allusione colorita alla mise del cavaliere e Maria chiede di abbassarle il microfono. Gemma prende la parola visibilmente adirata e inveisce duramente contro Gianfranco per averle restituito un regalo; interviene Graziella che sostiene che la dama torinese reagisce così perché per una volta ha ricevuto un rifiuto netto, tra le due si accende un diverbio…