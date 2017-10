Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 3 ottobre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 3 ottobre 2017. Inizia oggi la seconda puntata di Detto Fatto con il ritorno di Caterina Balivo. La conduttrice ha partorito a metà agosto la piccola Cora, e per tre settimane in trasmissione è stata sostituita dalla collega e amica Serena Rossi. Da ieri Caterina ha ripreso le redini della trasmissione, e ha proposto dei tutorial molto graziosi ed utili. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina Balivo ha indossato un completo pantalone di un bel colore caldo: il bordeaux.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 3 ottobre 2017: make up, fai da te, moda, cucina.

A Detto Fatto oggi, 3 ottobre 2017, fa il suo ingresso nella grande famiglia della trasmissione una nuova make up artist, Simona Toni. Donna Rita Macchiavelli, regina dell’Home Decor, trasforma un semplice soffitto di una stanza di un neonato in un fantastico cielo pieno di mongolfiere, con l’utilizzo di pochi oggetti e tanta fantasia. Massimiliano Scotti, campione europeo di gelateria, che preparerà un gelato contenente un ingrediente rimasto segreto per anni e che verrà svelato durante la puntata. In trasmissione anche la sfida tra gli chef stellati Fabio Pisani e Alessandro Negrini, che si contendono la padella d’oro a colpi di ricette basate su ingrediente comune: il riso. Infine, Elisa D’Ospina apre il suo armadio alle curvy d’Italia, suggerendo loro un look sulla base dell’abito da donna per eccellenza: il tubino.