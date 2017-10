Grande Fratello Vip 2017: le novità per Cecilia e Jeremias Rodriguez. Cecilia e Jeremias Rodriguez, fratelli della celebre showgirl argentina Belen, sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 come unico concorrente, come accadde ad Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli nella scorsa edizione del reality. Ma da ieri sera, proprio come successe ad un certo punto del percorso alla Mosetti e alla Nuccetelli, giocheranno divisi. Ognuno per la sua strada. Ecco cosa doveva comunicare la Blasi durante la diretta di Lunedì 2 Ottobre 2017 ai fratelli Rodriguez.

Grande Fratello Vip 2017: Cecilia e Jeremias Rodriguez giocheranno divisi. Le reazioni dopo la notizia!

I due, nonostante la novità, si sono mostrati sereni e tranquilli, ed hanno dimostrato di avere gli stessi pensieri e intenzioni. Infatti, nella prima nomination da separati, hanno entrambi votato Simona Izzo. Ed anche con la stessa motivazione. A detta dei Los Rodriguez (e non sono stati i soli a farlo notare), l’attrice sputerebbe veleno solo in diretta, quando qualcuno degli inquilini viene preso di mira ne approfitta e si accanisce. Alla fine proprio Simona Izzo è finita in nomination. Con lei a giocarsi la permanenza nella casa, di nuovo Lorenzo Flaherty, che la settimana precedente aveva ‘fatto fuori’ Serena Grandi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.