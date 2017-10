Grande Fratello Vip 2017: Cecilia Rodriguez rivela un particolare molto intimo di Jeremias! Di cosa si tratta?

Grande Fratello Vip 2017: le rivelazioni di Cecilia Rodriguez su Jeremias. Cecilia Rodriguez ha forse raccontato un dettaglio che non doveva essere rivelato. La Rodriguez ha narrato episodi del passato della propria famiglia, che verteva in difficoltà economiche, in Argentina. Stando alle dichiarazioni dei due fratelli, la vita non deve essere stata così semplice, per problemi economici e non solo.

Grande Fratello Vip 2017: Cecilia Rodriguez rivela un particolare molto intimo di Jeremias!

Cecilia Rodriguez stava raccontando agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 proprio di una rapina avvenuta in Argentina: “Dal nervosismo non ruscivo a entrare. Mi ha preso per i capelli, mi ha tirato e mi ha messo la pistola alla testa. In mezzo c’era il fidanzato di mio fratello…Beh quando è tempo passato. E dietro c’era mia sorella. Anche lei la tiravano per i capelli con una pistola alla testa“.

Grande Fratello Vip 2017: Cecilia nomina un “fidanzato” di Jeremias.

A quel punto Cecilia si è resa conto di aver rivelato un dettaglio troppo privato della vita di Jeremias e della sua sfera intima ed ha quindi cercato di ridimensionare il tutto. Imbarazzata, infatti, ha farfugliato, sorridendo: “Beh quando tempo è passato”. Il fratello di Belen è quindi gay? Jeremias non era presente durante il racconto. Il ragazzo, in un recente sfogo, aveva raccontato la sua dipendenza dal cibo, la noia lo portava a mangiare in continuazione, il conseguente dolore che provava a causa di questo disturbo alimentare.

Ha dichiarato che passava la maggior parte delle sue giornate da solo, chiuso in casa, perché aveva paura di essere preso in giro dai coetanei: un’alimentazione sana, equilibrata associata ad un intervento chirurgico gli avevano fatto superare la dipendenza dal cibo. Jeremias non ha mai fatto cenno alla sua omosessualità, Cecilia, probabilmente, si è lasciata sfuggire un particolare che il fratello, almeno per adesso, non era intenzionato a rivelare. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.