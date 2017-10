Grande Fratello Vip 2017, eliminazioni, colpi di scena e le liti della quarta puntata!

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017 ha riservato tanti colpi di scena: il primo ha visto Marco Predolin sul banco degli imputati. Le sue dichiarazioni omofobe e le critiche dei social non potevano più essere ignorate. Predolin abbozza una serie di giustificazioni, con i compagni d’avventura che sogghignano e Giulia De Lellis che è stata l’unica ad aver osato redarguirlo e fargli la morale ( sebbene lei abbia detto cose ugualmente pessime su gay e drogati). Predolin tuttavia escluso ufficialmente dal Brande Fratello “causa bestemmia”. Al Grande Fratello Vip 2017 egue il litigio tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis proprio per le uscite omofobe.

Grande Fratello Vip 2017, Cecilia e Jeremias due concorrenti distinti.

Carmen Di Pietro al Grande Fratello Vip 2017 perde la sfida al voto con Daniele Bossari e viene rispedita a casa. La ritualità delle nomination non è stata scalfita. Difatti Luca Onestini viene nominato Capitano dal gruppo e ha scelto come privilegio l’immunità per se stesso, quindi non può essere votato, nè votare nessuno ma può assistere alle nomination palesi.A parte qualche eccezione il gruppo dei “giovani” segue uno stesso percorso: 7 di loro vota per Simona Izzo, due i voti per Lorenzo Flaherty. Al Grande Fratello Vip 2017 Bossari e De Lellis si votano a vicenda, mentre il compico Gianluca Impastato vota Cristiano Malgioglio. A partire da questa puntata del Grande Fratello Vip 2017 i fratelli Rodriguez non partecipano più come un solo concorrente ma sono ufficialmente due concorrenti distinti.