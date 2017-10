Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis incontra il suo Andrea ma viene bacchettata da Signorini

Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis incontra il suo Andrea. La puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2017 è stata ricca di emozioni e di colpi di scena. In molti attendevano le decisioni della produzione in merito alla bestemmia di Marco Predolin e la resa dei conti tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini. Nell’ultima settimana la giovane romana ha vissuto attimi di tristezza a causa della lontananza dal suo compagno Andrea Damante. Proprio nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2017, Giulia ha rivisto il suo Andrea attraverso un vetro.

L’opinionista di Pomeriggio 5 ha chiesto più volte di poter abbracciare il suo compagno, ma ha dovuto accontentarsi. Damante ha chiesto alla sua compagna di rimanere tranquilla e di godersi l’esperienza del Grande Fratello Vip in serenità. “Mi ami come il primo giorno?”, gli ha chiesto Giulia, visibilmente agitata ed emozionata. Ed ancora:”Stai facendo il bravo?”Pochi attimi e la tendina si abbassa, Giulia torna dai coinquilini ancora in preda alle emozioni.

Grande Fratello Vip 2017: la resa dei conti con Signorini.

Doccia fredda per Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017. Poco dopo aver visto il suo Andrea, ma solo attraverso un vetro, la giovane ha dovuto giustificare le affermazioni fatte qualche tempo prima nella casa, per le quali è stata accusata di omofobia. Frasi che hanno sollevato un vero polverone, con tanto di dibattiti negli studi televisivi e richieste di approfondimenti. Giulia ha spiegato che il discorso era di carattere generale, non colpiva nello specifico alcune categorie di persone. Signorini l’ha incalzata più volte, accusandola anche di essere ignorante. Un gioco di botta e risposta, in cui la romana si è difesa senza entrare troppo nel merito. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.