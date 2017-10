Grande Fratello Vip 2017, il racconto e le emozioni della puntata di ieri lunedì 2 ottobre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il racconto di ieri lunedì 2 ottobre 2017. Grandi emozioni e colpi di scena durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip 2017“. Ad inizio puntata Ilary Blasi comunica a Marco Predolin che verrà squalificato dal gioco per aver bestemmiato. Resta valido comunque il televoto tra Carmen Di Pietro e Daniele Bossari. Ilary Blasi anticipa che sarà una puntata “difficile” e specifica che Il Grande Fratello ha dovuto prendere un provvedimento verso uno degli inquilini.

Marco Predolin viene squalificato dal Grande Fratello Vip 2017!

Marco Predolin è chiamato in Confessionale. Ilary gli dice che una sua frase, pronunciata in cucina la sera prima ha urtato la sensibilità di molte persone, poi gli annuncia di dovergli leggere un comunicato ufficiale: “Le tue affermazioni all’interno della Casa hanno violato le regole del Grande Fratello Vip e quindi sei squalificato”. Marco chiede la ragione, Ilary risponde: “Hai bestemmiato”. “Non è giusto che per gli ascolti mi facciate passare per quello che non sono”, ribatte Predolin, che ci è rimasto proprio male e aggiunge: “Essere buttato fuori non è piacevole per l’immagine, per l’età che ho”. Signorini lo invita a non parlare di “crocifissione”.

“Di solito la bestemmia parte in un momento di collera, noi stavamo ridendo”… ribatte Marco, dopo aver visto il video della “colpa” e conclude: “Mi dispiace perché doveva essere un altro GF e non buttarmi nuovamente del fango, spero ve ne accorgiate anche voi”. Marco dopo la squalifica deve andare via subito, gli altri inquilini, increduli, lo salutano e lo abbracciano e quando Ilary gli dice: “Ci vediamo in studio”, lui ribatte: “Non voglio venirci….”

L’eliminato della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017 è Carmen Di Pietro.

Dopo l’uscita dalla porta rossa di Predolin che ha lasciato tutti quasi impietriti, Ilary parla con i due nominati della settimana, Daniele e Carmen. Anche per loro è stata una settimana difficile. Il presentatore ha avuto dei problemi con Ignazio, con il quale dopo giorni di tensione si è chiarito e riappacificato. Per la Di Pietro giorni movimentati tra gag con Malgioglio e liti con Simona Izzo. Ilary chiede ai due nominati di prendere le loro buste. Daniele va nella stanza ovale, Carmen nel Confessionale. Ilary riceve il verdetto: con oltre 2 milioni di voti l’eliminato è Carmen Di Pietro. A sorpresa entra nella Casa la madre della Di Pietro, che l’accompagna fuori. Sorpresa anche per Daniele Bossari, che incontra e riabbraccia, tra lacrime e commozione, la figlia Stella.

Il nuovo capitano, le sorprese per Giulia De Lellis e la comunicazione ai Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017.

Come ogni settimana, il Grande Fratello Vip ha chiesto di eleggere il nuovo Capitano tramite delle votazioni segrete. Questa volta il nome più votato è stato Luca. Intanto, è tempo di nuove sorprese all’interno della casa. Ilary si ricollega e chiede a Giulia di raggiungere la zona del bagno: una mano misteriosa esce dallo specchio e le porge un telefono, con cui può telefonare al suo fidanzato, a patto che si ricordi il suo numero, ma lei non lo sa… Poi arriva la sorpresa: Andrea Damante appare dietro il vetro ei due possono finalmente parlarsi! Dopo l’incontro d’amore tra Giulia e Andrea è tempo di nuovi colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 2017. C’è una comunicazione ufficiale anche per i Rodriguez, saranno divisi e da oggi in poi sono due concorrenti singoli.

Marco Predolin arriva nello studio del Grande Fratello Vip 2017 ed il confronto tra la De Lellis e Signorini.

Marco Predolin esordisce chiedendo al pubblico cosa significhi “mannaggia”: “Mannaggia è la mia bestemmia? Sono ignorante, non sapevo che mannaggia volesse dire questo. Rispetto tutte le religioni. Non devo vergognarmi di niente”. Poi si scusa: “Ho fatto una cosa ingenuamente, mi scuso, ma io sono così” dice e con molta delusione, abbandona lo studio. Intanto, dopo la sorpresa Giulia De Lellis deve affrontare e difendersi dalle sue stesse parole. “Si tratta di ignoranza. Se dici che non accetteresti mai da un gay o da un drogato una sigaretta perché hai paura di ammalarti, allora stai dando dei malati a queste persone, a prescindere” specifica Alfonso Signorini visibilmente alterato. “Non è per i gay o i drogati, era un discorso generale” risponde lei, che non gli permette di chiamarla ignorante. Scoppia una vera e propria rissa: “Sei ignorante, leggi di più nella vita. Sei ignorante, leggi libri anziché dire queste cazzate. Stai zitta” le dice Signorini.

Le nomination della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017.

Arriva il sofferto momento delle nomination: Luca Onestini è il Capitano e può scegliere quattro concorrenti che saranno costretti a fare le loro nomination in maniera palese e non nel confessionale. Luca sceglie, inoltre, l’immunità per se stesso. Simona Izzo non è tra i quattro scelti per il voto palese e nomina Lorenzo Flaherty. Veronica ha la nomination palese e fa il nome di Simona. Cecilia nomina Simona. Daniele invece nomina Giulia De Lellis, che a sua volta nomina Daniele. Malgioglio fa il nome di Lorenzo. Aida e Ignazio nominano Simona. Gianluca fa il nome di Cristiano. Jeremias e Lorenzo fanno il nome di Simona. L’ultima a dover fare un nome è Ivana e anche per lei Simona è da eliminare. Simona e Lorenzo sono loro due concorrenti che si sfideranno al televoto durante la settimana. Si chiude così una puntata lunga, movimentata e i piena di colpi di scena, la quarta del Grande Fratello Vip 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.