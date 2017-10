Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi, 3 ottobre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 3 ottobre 2017: i Vip malinconici dopo la puntata di ieri sera. Un nuovo giorno inizia al Grande Fratello Vip 2017, dopo la puntata di ieri ricca di colpi di scena. Marco Predolin è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 2017: durante un momento di scherzo con i ragazzi, gli è scappata una bestemmia, ed il regolamento del Grande Fratello Vip, in questi casi, prevede che ci sia l’espulsione del concorrente dalla Casa. Ilary Blasi ha chiamato Marco in confessionale e gli ha comunicato la decisione del Grande Fratello. Nonostante ci sia un concorrente in meno, il televoto tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro non è stato annullato, e ad uscire è stata Carmen.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi 3 ottobre 2017: la malinconia di Cecilia.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 stamattina si respira un’aria malinconica. Cecilia e Jeremias si abbracciano; Cecilia pensa a Marco, e Lorenzo sostiene che è stato un po’ superficiale. Anche Cristiano Malgioglio e Simona Izzo sono malinconici stamattina. Cristiano si sente “fuori posto” tra tanti ragazzi, Simona confessa che quando è nervosa dorme: solo così riesce a sfogarsi.

Al Grande Fratello Vip arriva un comunicato: i Vip per la spesa della settimana avranno a disposizione 20 euro a testa, vale a dire la stessa somma della scorsa settimana. Ci sono, però, due concorrenti in meno, quindi più denaro da poter utilizzare. Giulia e Lorenzo iniziano ad occuparsi della lista della spesa al Grande Fratello Vip 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.