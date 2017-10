Grande Fratello Vip 2017: le parole di Jeremias e Cecilia per Belen! Cecilia e Jeremias Rodriguez nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ hanno parlato della sorella maggiore Belen. Lui si è commosso ripensando a quando avrebbe potuto fare di più per far stare bene la famosa showgirl, arrivata a 18 anni in Italia, dove non conosceva nessuno.”Per lei è stata dura, è stata sola per un sacco di tempo. Cancellare i ricordi non basta, rimane una nuvola. Risolvere è importante. Se non risolvi, rischi sempre di tornare a pensarci. Lei si è fatta da sola. E’ stata da sola per un sacco di tempo”, ha spiegato Jeremias.”Sì, le ho fatto compagnia ma poi è arrivato quel momento in cui mi sono fatto la mia vita e lei era triste, era rimasta sola. Non dico che è colpa mia ma mi sento colpevole. Sono l’unico fratello e per un sacco di tempo, non ho fatto niente. Non mi rendevo conto e non ci pensavo neanche”, ha poi aggiunto.

A fargli eco le parole di Cecilia. “Se solo fossimo stati uniti… La distanza è difficile. Tutti insieme stiamo bene anche se litighiamo. In quel periodo, si era arrabbiata. Era un periodo duro per lei ma io avevo bisogno di risolvere alcune cose. Sono tornata in Argentina. Volevo solo tornare a casa. Lei ha capito e così, ho preso coraggio. Al fatto che siamo tutti insieme di nuovo pian piano si abituerà. Lei ha passato troppo tempo senza mamma e papà. Aveva 18 anni. Oggi lei fa la forte ma ha bisogno di noi”, ha rivelato la sorella di Belen.

L’unione e l’amore tra i fratelli Rodriguez!

I fratelli Rodriguez comunque sono davvero molto uniti, e lo sono stati anche nel difficile periodo di Jeremias, quello in cui era arrivato a pesare ben 114 chili. “Non uscivo di casa e non facevo altro che mangiare. Era il mio modo per sfogarmi. Mi guardavo allo specchio e piangevo, non mi piacevo”, ha spiegato ai coinquilini del Grande Fratello Vip 2017. Per lui poi è arrivato un intervento chirurgico, che unito alla dieta è riuscito a fargli perdere molto peso. “Non volevo entrare in camera, quindi dormivo sul divano. Era una cosa orrenda per me. Sono felice di aver superato questa cosa. Mi sono sbloccato quando mi sono accettato, quando ho focalizzato il problema. Era l’unico modo per andare avanti”, ha continuato il ragazzo argentino.

Jeremias Rodriguez racconta il difficile passato e riceve la sorpresa di Belen nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

Oggi le cose sono cambiate, Jeremias sta molto meglio grazie anche all’aiuto e al sostegno dei familiari. E proprio la sorella Belen ha fatto volare sopra la casa di Cinecittà un nuovo striscione. Stavolta ha fatto scrivere ‘Remito era Belu! Como se van a olvidar? Los amo!’. Ovvero ‘Remito era Belen! Come si può dimenticare? Vi amo!’, un modo per spiegare al fratello e alla sorella Cecilia che uno striscione firmato Remito e già volato sopra le loro teste era stato mandato proprio da lei. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

Orgullosa de mis tres hijos…. siempre! 😍 Un post condiviso da Jeremias G Rodriguez (@jeremiasgr) in data: 18 Set 2017 alle ore 16:54 PDT