Grande Fratello Vip 2017: Marco Predolin viene squalificato. Marco Predolin ricorderà a lungo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2017. Dopo essersi scusato per aver pronunciato con leggerezza frasi irriverenti nei confronti di Cristiano Malgioglio, è stato squalificato dal gioco. Il finale della vicenda di Marco Predolin è risultato abbastanza scontato: avendo bestemmiato di fronte alle telecamere, il conduttore ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello vip in tutta fretta. Nel salutare i colleghi vip, sconvolti ed increduli per quanto stava accadendo, ha commentato:”Vorrei dire che è stato bello, ma è stato bruttissimo”. “Non era così che immaginavo il mio Grande Fratello”. Amareggiato e visibilmente turbato, Predolin è uscito dalla casa non avendo ancora ben chiaro il motivo della sua squalifica. Non ricorda di avere bestemmiato in alcun modo e dice di aver subito una vera e propria crocifissione mediatica.

Marco Predolin si difende al Grande Fratello Vip 2017: “Ho peccato d’ignoranza!”

Il breve viaggio di Marco Predolin verso lo studio del Grande Fratello Vip 2017 è stato l’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’accaduto. Nell’ascoltare la frase che gli è costata la squalifica, ha scoperto di non avere mai approfondito il significato della parola “mannaggia” che ha, quindi, utilizzato impropriamente, arrivando a bestemmiare. Una volta al tavolo del confronto con Ilary Blasi sostiene di essere sollevato, in quanto l’accaduto è dovuto all’ignoranza, non al dolo. Pur rivelando di non essere credente, Predolin ha affermato di rispettare tutte le religioni. Momenti pesanti in studio per il conduttore, che si commuove, per la tensione, la tristezza e l’amarezza di aver dato di sè un’immagine non voluta. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.