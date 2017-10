Guida Tv: i programmi tv di stasera, martedì 3 ottobre 2017 sulla Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera martedì 3 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction Il paradiso delle signore 2. Dopo il successo di Corrado a Lascia o Raddoppia, Mori annuncia l’intenzione di aprire un reparto di abbigliamento maschil, e Pietro propone a Teresa di disegnare la nuova collezione. Su insistenza di Rose, Mori propone a Vittorio di tornare a lavorare al Paradiso delle Signore come un suo dipendente. Su Rai 2 andrà in onda Il collegio 2. Assisteremo nuovamente alle vicende di un gruppo di teenager ribelli costretti ad abbandonare per un mese la propria vita per andare nel Convitto di Celana a Caprino Bergamasco.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Fire whit fire, con Bruce Willis. Il vigile del fuoco Jeremy Coleman assiste ad un omicidio, e testimonia contro il mandante David Hagan, un potente boss della zona. Su Canale 5 vedremo il concerto Elisa – 20 anni in ogni istante. Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show.

Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.