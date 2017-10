Il Paradiso delle Signore 2, anticipazioni di oggi martedì 3 ottobre 2017: Pietro propone a Teresa un progetto!

Il Paradiso delle Signore 2, anticipazioni di stasera martedì 3 ottobre 2017. Le anticipazioni de “Il paradiso delle signore 2“, in onda su Rai1 martedì 3 ottobre alle 21.25, ci rivelano che dopo il successo di Corrado a Lascia o Raddoppia, Mori annuncia l’intenzione di aprire un reparto di abbigliamento maschile. L’idea viene accolta con entusiasmo, e dopo aver cercato dei prodotti già confezionati, Pietro propone a Teresa di disegnare lei la nuova collezione maschile e useranno la fabbrica di Biella per la produzione. I due si recheranno a Biella per organizzare il nuovo lavoro. Andreina, subendo l’influenza di Vittorio e per non ferire la Contessa, decide di ritirarsi dall’affare Rockefeller.

Andreina lascia la casa e Vittorio le offre una soluzione!

Marisa, delusa dalla debolezza della figlia, la estromette dalla gestione della società. Andreina decide di lasciare anche la casa e Vittorio le propone di vivere da lui, finché non troverà una sistemazione. Su insistenza di Rose, Mori propone a Vittorio di tornare a lavorare al Paradiso delle Signore come un suo dipendente. I contrasti tra i due uomini sono ancora molto forti: Vittorio rifiuta e accusa Pietro di ingratitudine, visto che è anche grazie a lui che Andreina ha rinunciato all’affare Rockefeller. Mori coglie al volo l’informazione e mentre Teresa si prepara a partire con lui per Biella, sognando di rivivere le emozioni del loro primo viaggio insieme, decide di provare a sostituirsi alla Mandelli. Teresa deve quindi partire da sola per Biella, mentre Pietro rimane a Milano con Rose, per pianificare un incontro con Rockefeller.

Teresa e Pietro non si vedono da diversi giorni. Lei è a Biella, ad occuparsi della produzione della collezione maschile, lui è a Milano, con Rose, ad organizzare la proposta d’affari per Rockefeller. Rose spera che il rinnovato affiatamento tra loro porti ad un riavvicinamento e riesce a convincere la Contessa a vendere il palazzo accanto al Paradiso delle Signore, utile per poterlo ingrandire. Mori in realtà continua a pensare solo a Teresa e quando lei torna a Milano con il primo abito della nuova collezione, partecipa entusiasta all’inaugurazione del nuovo reparto, con Corrado ospite d’onore. Per l’occasione, dopo una selezione, la Mantovani ha assunto un commesso uomo, Gabriele, che si occuperà solo del reparto maschile.

Teresa, dopo la presentazione della Lancia Appia, è sempre più convinta che Vittorio e Pietro debbano recuperare l’amicizia perduta e tornare a lavorare insieme. Con un piccolo trucco, li costringe a parlare e a riappacificarsi e Pietro, finalmente, fa a Vittorio la proposta di lavoro che lui desiderava: tornerà a lavorare per il Paradiso, senza rinunciare alla propria attività professionale nell’agenzia Conti in via di affermazione.