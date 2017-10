La prova del Cuoco: la puntata di oggi 3 ottobre 2017. Al via una nuova puntata de La prova del cuoco, oggi martedì 3 ottobre 2017 il cooking show condotto da Antonella Clerici. Tanti chef, maestri di cucina e tutti i protagonisti del cooking show di Rai 1 animeranno la puntata. Tra pochissimo scopriremo le nuove ricette proposte dalla squadra del Pomodoro Rosso e del Peperone Verde che verranno proposte oggi martedì 3 ottobre 2017 a La prova del Cuoco.

La prova del Cuoco: la puntata di oggi 3 ottobre 2017. Il look di Antonella Clerici e la prima fase di gara.

Nella puntata di oggi la bella Antonella ha sfoggiato un look semplice ma molto elegante. Ha indossato un paio di jeans blu scuri a zampa, una camicia rosa confetto, con spacchi sulle maniche e profonda scollatura a v. Nella prima parte della gara si sfidano per i Rossi Cristian Bertol di Trento e Katia Maccari di Siena per i Verdi. Il tema della gara è l’Oktoberfest, i piatti avranno come ingrediente principale i wurstel! Bertol preparerà il wurstel alla birra con cavolo cappuccio, mentre la Maccari realizzerà una frittata di patate, e wurstel grigliato e cavolo cappuccio in padella. Antonella Clerici sceglie il vincitore della prima fase di gara, oggi 3 ottobre 2017 a La Prova del Cuoco ed assegna la vittoria a Bertol!