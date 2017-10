Anticipazioni Una vita, tutte le trame delle puntate di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2017 – «Mauro insiste con Fabiana!» – Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, riguardanti le puntate in onda da mercoledì a ottobre a venerdì 6 ottobre 2017, come sempre alle 14:10 su Canale 5, vediamo che Mauro insiste con Fabiana affinché dica la verità riguardo all’omicidio di Ursula, ma la domestica ormai si è ostinata nella difesa di sua figlia Cayetana, e continua ad accusarsi della morte della Dicenta.

Anticipazioni Una vita, tutte le trame delle puntate di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2017: «Misteriose presenze…»

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Rosina, sia pure con gran dolore, informa Martin di voler chiudere la loro relazione. Nel frattempo Cayetana decide di sottoporsi all’operazione, con la quale il dottor Sampedro – consigliatole da Teresa – le ha assicurato di poter far scomparire le cicatrici dal suo volto. Intanto, in casa Sotelo Ruz, la presenza di alcune tracce lascia sospettare che vi si sia introdotto, non visto, qualcuno. Rosina accetta di coprire Martin e di non far parola ad alcuno dei film piuttosto licenziosi in cui ha recitato il bravo giovane.