Beatrice Borromeo, le ultime news gossip. Beatrice Borromeo parla per la prima volta della nascita del figlio Stefano Ercole Carlo, avuto insieme a Pierre Casiraghi. Al ‘Corriere della Sera‘ racconta: “Ventitré ore di travaglio. Avevano fatto in tempo a venire tutti i miei amici da Milano e i miei familiari. La sala parto era piuttosto affollata… Medici e ostetriche sono stati bravissimi”. Il parto è stato naturale: “Sì. Una bellissima esperienza, dopo l’epidurale…”.

Beatrice Borromeo, le rivelazioni sulla nascita del figlioletto!

Poi si parla dell’educazione del piccolo di casa. “Gli darò tutte le chiavi, ma sarà lui a sceglierle. Lo aiuterò a diventare chi vuole, ma sempre nel rispetto degli altri. Sia io che mio marito condividiamo l’idea che nostro figlio sia altro da noi. Anche se poi Pierre proverà a fargli fare vela e combattimento medioevale, lo so già… Ma qualunque cosa scelga, vorrei che trovasse il modo di avere un impatto positivo sul mondo”, spiega la bella Beatrice.

Infine la Borromeo loda il carattere del marito e rivela anche il bizzarro modo in cui si sono conosciuti. “E’ una persona sensibile e colta, in grado di capire le cose in anticipo. Legge gli altri in modo veloce. E’ molto sano di testa, ha i valori al posto giusto, un fortissimo senso della famiglia”, ha detto.

Poi ha svelato di averlo conosciuto a Cannes: “Ero lì per ‘Annozero’, per fare le riprese dopo l’uscita de ‘Il Divo’ di Paolo Sorrentino. Pierre mi vede, si avvicina e dice: ‘I love you and I will marry you’ (Ti amo e ti sposerò, ndr). Io risi. E lui: ‘You will see’ (vedrai)”.