Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 4 ottobre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, mercoledì 4 ottobre 2017. Caterina Balivo torna oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tanti tutorial interessanti e semplici da poter realizzare a casa. Caterina Balivo oggi in trasmissione ha deciso di indossare un raffinato outfit composto da pantalone blu e da camicetta rosa con delicata fantasia. I capelli sono sciolti, lasciati lisci con frangia.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 4 ottobre 2017: cucina, moda, fai da te, make up.

Durante la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, Massimiliano Scotti ha proposto un’altra squisita ricetta di gelato con un ingrediente speciale: la cannella! A Detto Fatto Elisa D’Ospina torna a dare preziosi consigli sul look alle donne curvy, consigli che aiutano a far salire l’autostima, e suggerisce ad alcune ospiti in studio alcuni bellissimi outfit. Donna Rita Machiavelli suggerisce come impreziosire e rendere vivace la parete di una cameretta, e realizza delle nuvole e delle mongolfiere con dei bellissimi palloncini. A Detto Fatto c’è una nuova make up artist: Simona Toni, che oggi regala uno smokey eyes a Gaia.