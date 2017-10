Grande Fratello Vip 2017: Andrea Damante parla dopo lo scontro con Signorini

Grande Fratello Vip 2017. Ancora veleni nella casa. Non si sono ancora esaurite le polemiche per i commenti irriverenti di Marco Predolin rivolti a Cristiano Malgioglio e per la bestemmia che gli è costata la squalifica dal Grande Fratello Vip 2017. Continua, inoltre, a tenere banco la presunta omofobia manifestata da Giulia De Lellis attraverso alcune farsi pronunciate davanti alle telecamere. Nell’ultima diretta del grande Fratello Vip, Giulia De Lellis ha potuto rivedere il suo fidanzato, Andrea Damante, attraverso un vetro, ma probabilmente ricorderà di più il duro scontro avuto con Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip 2017: Andrea Damante attacca Signorini.

Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017 ha duramente bacchettato Giulia De Lellis, arrivando anche a darle dell’ignorante. Damante ha affrontato in maniera decisa il direttore di “Chi” nel corso di un nero pubblicitario della trasmissione ed ha affidato la sua rabbia ai social.

“Ho molto pensato, alle circostanze che si sono venute a creare ieri sera in trasmissione, ero oltremodo combattuto di esternarli al mondo, combattuto se tenere dentro di me quella rabbia, recondita, furibonda, per aver visto, non solo la ragazza che io amo più profondamente al mondo, non solo la ragazza più dolce e sensibile dell’universo, quanto piuttosto una RAGAZZA DI VENTI ANNI, sbattuta al varco, al centro di un dibattito che ha superato ogni limite di eleganza, questi toni “accesi” per dirla in modo elegante, ha scritto, quasi di getto l’ex tronista su Facebook, aggiungendo:” Non è possibile travisare in questi termini aberranti le frasi di un concorrente, estrapolare, cucire, capire quello che si vuol capire, dire quello che si vuol dire; spesso tirando fuori spezzoni dall’integrum di un discorso il concetto cambia completamente, ma non solo, infatti c’è altro, ben più grave, in questo caso, ahimè, nessuno, tanto meno Giulia, ha MAI nominato alcuna malattia, definendola scientificamente o descrivendola nei suoi discorsi”

Per Damante:”L’invettiva che le è stata rivolta è FALSA, non corrisponde al vero, per il semplice motivo che il fatto non sussiste, le parole che le sono state messe in bocca in riferimento al suo discorso sono state INVENTATE, e i concetti STORPIATI, Giulia ha semplicemente elaborato un pensiero forse non nel migliore dei modi definendo una sua condizione personale e mentale ed e’ stata attaccata in maniera sottile e indelicata, ricordiamoci che nessuno e’ perfetto”.

E conclude:”Sarebbe il caso di dubitare di tante cose in questo caso, di un conflitto di interessi per esempio, per OVVI motivi, e da lì continuare a elaborare stuoli di concetti, ma sapete cosa c’è? Non ho proprio voglia di farlo, poiché equivarrebbe a scendere, scendere, scendere inesorabilmente al più basso dei gradini, calandomi nei panni di un personaggio che non mi appartiene”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.