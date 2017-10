Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 4 ottobre 2017: un risveglio in allegria. Stamattina i Vip sembrano essere di buon umore. Al Grande Fratello Vip i ragazzi fanno la raccolta differenziata e preparano la colazione alle ragazze. Ignazio afferma di essere ingrassato, ma sul tema ne fa una canzoncina. Al Grande Fratello, i Vip chiacchierano allegramente. Daniele afferma di essere stato convinto che, lunedì, sarebbe uscito lui. Luca chiede a Cristiano se, ieri, il bacio più bello è stato quello avuto con Simona o con Cristiano. Malgioglio rivela la risposta sussurrando nell’orecchio…

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 4 ottobre 2017: le confidenze tra Cristiano e Simona.

Al Grande Fratello Vip 2017 Cristiano e Simona discutono sulle incomprensioni tra la regista e Jeremias Rodriguez. Cristiano non capisce perché Simona non riesce a trattenersi dal discutere con gli altri: Cristiano spiega che non ne vale la pena. Al Grande Fratello Vip 2017 Simona è anche grande maestra, e fa lezioni di dizione a Daniele.

Cristiano Malgioglio rivela ai compagni che ha chiesto al Grande Fratello Vip di poter vedere un film. Si tratta de Il vizietto, film cult del grande cinema italiano che molti giovani non hanno mai visto. Luca parla di Soleil e si dice geloso. Poi confessa di essere dispiaciuto di non aver ricevuto nessun messaggio dalla fidanzata in queste settimane. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.