Grande Fratello Vip 2017, le dichiarazioni di Ilary Blasi. Ilary Blasi, dopo la quarta puntata di lunedì 2 ottobre, ha rilasciato un’intervista sulla trasmissione. La bella conduttrice sostiene che il ‘Grande Fratello Vip‘ non sia trash, ma pop.

La conduttrice del reality di Canale5, che sta ottenendo un discreto successo con la seconda edizione, lo ha detto intervistata dal ‘Corriere della Sera’. Quando le è stato chiesto di rispondere a chi considera il Grande Fratello Vip ‘trash’, la Signora Totti ha replicato: “In realtà è pop. Il trash è anche negli occhi di chi guarda. È un modo per passare una serata di divertimento e spensieratezza, che alterna momenti diversi: quello più scherzoso, quello più emozionante, quello più serio. Io non sono social, i social non rispecchiano il mio carattere e il mio stile di vita, non ho l’ansia di stare connessa ogni minuto. Ma nel Grande Fratello Vip c’ è un po’ di tutto, mi ricorda le storie di Instagram, come se ogni concorrente postasse frammenti della sua vita: sono Instagram stories 24 ore su 24″.

Ilary Blasi parla di Francesco Totti e rivela…

Nell’intervista Ilary ha fatto una confessione: a 36 anni si ciuccia ancora il dito. “Mi ciuccio ancora il dito, penso che a questo punto non smetterò mai”, ha rivelato. Della nuova situazione familiare dopo che il marito ha smesso di giocare a calcio, la Blasi ha detto: “Non è cambiata per nulla, siamo sempre a Roma, sempre nella stessa casa. Anche i ritmi e le nostre abitudini non sono differenti, lui va a Trigoria (il campo di allenamento della Roma, ndr) e a vedere le partite. Semplicemente prima lo faceva in pantaloncini, ora in giacca e cravatta”.