Grande Fratello Vip 2017: Jeremias Rodriguez e Simona Izzo ai ferri corti

Grande Fratello Vip 2017: tensioni in casa. C’è tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. L’esclusione dal gioco di Marco Predolin ha lasciato ha lasciato i vip rimasti in uno stato di grande nervosismo. I filmati di Predolin e Jeremias Rodriguez mentre pronunciano frasi irriverenti nei confronti di Cristiano Malgioglio sono stati mostrati in studio nel corso della puntata in diretta. Simona Izzo ha ha commentato con parole di netta disapprovazione quanto visto ed ha parlato del conduttore televisivo come di un “cattivo maestro”. Le affermazioni della regista non sono piaciute al giovane argentino che ha tacciato la Izzo di essere ipocrita.

Grande Fratello Vip 2017: violenta lite tra Jeremias Rodriguez e Simona Izzo.

Sono tutti riuniti a tavola nella casa del Grande Fratello Vip 2017, quando, frase dopo frase, si alza il livello dello scontro tra Jeremias Rodriguez e Simona Izzo. Rodrigues accusa Simona Izzo di essere un’ipocrita e di non potere, pertanto, giudicare le altre persone. Per l’argentino anche lei darebbe il cattivo esempio con la sua condotta nella casa.”Tu che esempio dai? Perchè non smetti di fumare? Perché non vai a dormire presto?”, ha affermato.

La lite è degenerata, tanto che Jeremias ha dato a Simona della “vecchia”. La regista ha prontamente ribattuto:” Io giovane lo sono stata, tu intelligente non lo so”. Ormai è guerra aperta tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2017. Vedremo cosa accadrà. Simona Izzo è in nomination, ma se anche non dovesse uscire per volere del pubblico, ha manifestato la sua volontà di interrompere il gioco. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.