Grande Fratello Vip 2017: scatta un bacio tra due concorrenti della casa

Grande Fratello Vip 2017: un bacio tra due concorrenti della casa. Il Grande Fratello vip 2017 non smette di stupire. Dopo le liti, le incomprensioni, la squalifica di Marco Predolin e l’attacco alla De Lellis per frasi omofobe Cristiano Malgioglio si avvicina a Lorenzo Flaherty e lo bacia a lungo sulla bocca. Così, con un bacio gay, il cantautore ha voluto suggellare la pace fatta con l’attore. Tra i due nei giorni scorsi c’erano state incomprensioni. “Volevo dire che tu non sei omofobo”, spiega Malgioglio e poi aggiunge che il bacio a Lorenzo – che questa settimana è in nomination con Simona Izzo – è proprio contro l’omofobia. I due infatti si sono baciati sulle labbra davanti a tutti gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017, affermando poi con un bel sorriso di essersi riappacificati. In realtà Malgioglio ha voluto baciare Lorenzo per ricambiare un altro bacio che l’attore in precedenza gli aveva dato nel pomeriggio.

Grande Fratello Vip 2017: un messaggio contro l’omofobia.

La casa del Grande Fratello Vip 2017 è stata teatro di diverse liti, svariate discussioni e tante lacrime. In primo luogo a far da padrona in casa c’è stata l’accesissima lite fra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez avvenuta durante il pranzo e subito dopo. I due infatti hanno discusso animatamente sulla spinosa questione della squalifica di Marco Predolin dal reality. L’argomento protagonista è stato però quello dell’ omofobia, a lungo dibattuto durante la puntata del Grande Fratello Vip 2017 di lunedì scorso. Ma l’obiettivo delle accuse di Alfonso Signorini era stata Giulia de Lellis dopo che una sua frase infelice era stata raccolta e rilanciata sul web. “Se in discoteca c’è uno che conosco di vista e mi chiede un tiro di sigaretta, e non so se è gay o un drogato, io pur di non fumarla più gliela lascio, dico ‘Non mi va più’. Lo stesso con un cocktail, se questi vogliono un goccio non gli dico di no, però poi glielo lascio”. Signorini ha attaccato lungamente la De Lellis che comunque si è difesa strenuamente, spiegando di non avere alcuna prevenzione nel confronti degli omosessuali. Quali sviluppi ci saranno nella casa del Grande Fratello Vip 2017? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.