Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 4 ottobre 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera mercoledì 4 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Al posto tuo, con Ambra Angiolini e Luca Argentero. Luca e Rocco sono due direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione. A fusione terminata, il posto disponibile come direttore creativo sarà uno solo, e Luca e Rocco si sfidano apertamente. L’azienda deciderà di metterli alla prova: i due dovranno “scambirsi le vite”… Su Rai 2 andrà in onda Pechino Express. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto, con nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Stasera, mercoledì 4 ottobre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Tom Hanks The terminal. Viktor Navorski giunge all’aeroporto di New York dalla Krakozhia, dove c’è appena stato un colpo di stato. Per questo, al desk dei visti viene bloccato perchè il nuovo regime non viene riconosciuto dagli Stati Uniti e quindi lui non può entrare in America. Su Canale 5 vedremo la serie tv Squadra mobile – operazione mafia cspitale. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il programma di intrattenimento . Big show con Andrea Pucci. La7 trasmetterà la serie tv Jonephine Ange Gardien, con gli episodi Mamma all’improvviso e Tra fiaba e realtà.