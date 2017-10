Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 4 ottobre 2017: Beatriz si dichiara a Ismael. Oggi, mercoledì 4 ottobre 2017, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap Il Segreto. Secondo le anticipazioni ufficiali, stiamo per assistere ad un colpo di scena: Beatriz è sempre più presa da Ismael, e decide di dichiarare il suo amore al ragazzo. Ismael prima la bacia, poi le dice che non è la persona giusta per lei. La ragazza è sconvolta, e decide comunque di rompere con Matias… Camila prova a farle aprire gli occhi, e le spiega che probabilmente Ismael è coinvolto nella morte di Rogelia, che certamente non si è suicidata, ma Beatriz non può crederci.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 4 ottobre 2017: Camila nutre dei sospetti su Ismael.

Nella puntata di oggi de Il Segreto, Camila teme che a Los Manantiales vi sia l’assassino di Rogelia e ha paura che l’uomo potrebbe colpire ancora. La donna, inoltre, ripensa alle parole che la fedele domestica le ha detto poco prima di morire: e se fosse morta perché aveva scoperto qualcosa su Ismael?

Le anticipazioni odierne de Il Segreto rivelano che Caridad, la gemella di Fé, arriva improvvisamente a Puente Viejo, e Francisca, che non vuole la donna in casa, manda via sia lei che Fé. Onesimo, intanto, pensa che Elodia lo abbia rifiutato perché ci sia qualcosa tra lei e Eloy, in quanto li ha visti abbracciati. Oggi, però, scopriamo che in realtà Eloy e Elodia sono fratelli.