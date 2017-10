La prova del Cuoco: ecco le ricette di oggi 4 ottobre 2017

La prova del Cuoco: la puntata di oggi 4 ottobre 2017. Siamo giunti al terzo appuntamento settimanale con le ricette La prova del cuoco e oggi mercoledì 4 ottobre 2017 con al timone Antonella Clerici. Tanti chef, maestri di cucina e tutti i protagonisti del cooking show di Rai 1 animeranno la puntata di oggi de La prova del Cuoco. Gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco, a ritmo di sfida ai fornelli, prepareranno diverse e invitanti ricette. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali. Ecco le ricette di oggi 4 ottobre 2017.

La prova del cuoco: le ricette di oggi 4 ottobre 2017.

La ricetta di oggi 4 ottobre 2017 è la torta al cioccolato di Luisanna Messeri a La prova del cuoco. La prova del cuoco versione mini oggi 4 ottobre 2017. La torta mousse al cioccolato è tra le ricette dolci La prova del cuoco da provare subito, è la torta che Antonella Clerici suggerisce a tutti di fare subito perché la cioccolata solleva davvero l’umore a tutti. Finalmente anche Luisanna Messeri a La prova del cuoco ci mostra la ricetta di una torta, un dolce che prevede negli ingredienti il cioccolato fondente, non un altro cioccolato come chiede un telespettatore. Due ricette in una oggi 4 ottobre 2017 a La prova del cuoco perché Luisanna Messeri ci suggerisce anche la ricetta delle lingue di gatto, ottimi biscotti. Ecco intanto la ricetta della torta al cioccolato metà cotta e metà in freezer di Luisanna Messeri a La prova del cuoco di oggi. Facciamo sciogliere il cioccolato fondente con il burro a bagnomaria e poi facciamo raffreddare. Dividiamo gli albumi dai tuorli. Montiamo gli albumi a neve. A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero a velo, aggiungiamo delicatamente il composto di cioccolato freddo, amalgamiamo. Aggiungiamo anche gli albumi montati a neve. Proseguiamo con la torta al cioccolato di Luisanna Messeri. Versiamo metà del composto nello stampo tondo con cerniera foderato con la carta forno bagnata e strizzata. Mettiamo in forno a 160° C per 15 minuti. Togliamo dal forno e versiamo il resto del composto della torta al cioccolato. Battiamo sul tavolo e copriamo con un foglio di carta forno facendolo aderire. Mettiamo nel congelatore per 3 o 4 ore. Togliamo dal congelatore, apriamo la cerniera e togliamo la carta forno. Frulliamo i frutti di bosco e utilizziamo questo come decorazione sul vassoio. Sulla torta invece solo un velo di cacao amaro in polvere, aggiungiamo le fette di arancia candite, qualche frutto di bosco, foglie di menta fresca, lingue di gatto e ciuffi di panna montata.

Ecco a seguire la ricetta delle lingue di gatto di Luisanna Messeri nella puntata La prova del cuoco di oggi 4 ottobre 2017. Due ricette dolci oggi per La prova del cuoco grazie alla Messeri che anche se un po’ pasticciona ci suggerisce sempre tante golosità in cucina. Dopo la torta al cioccolato metà mousse e metà cotta ecco quella delle lingue di gatto che la maestra in cucina ha utilizzato per completare la torta di oggi. Le lingue di gatto sono i biscotti più semplici da fare, perfetti per accompagnare gelati e creme, per la colazione, la merenda o come dessert. Ecco la preparazione delle lingue di gatto. Lavoriamo in una ciotola i 100 g di burro ammorbidito con i 100 g di zucchero a velo. Al composto reso omogeneo aggiungiamo le chiare d’uovo, saranno necessari tre albumi già montatati a neve. Amalgamiamo con delicatezza e alla fine aggiungiamo la farina setacciata. Lavoriamo il tutto e ottenuto un composto omogeneo lo versiamo nel sac à poche. Foderiamo la teglia da forno con la carta forno. Creiamo dei rettangoli con il composto appena preparato, saranno i nostri biscotti perfetti in tante occasioni.