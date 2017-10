Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco i tagli di capelli più belli del momento

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco tutte le ultime tendenze. Le proposte per il prossimo autunno/inverno 2017-2018 in tema di tagli di capelli, soddisfano tutti i gusti e tutte le esigenze, dai tagli di capelli con frangia o senza, dal wob al bowl, dal medio scalato alle onde vintage. La frangia sarà cortissima, dritta e trendy quando completa un taglio di capelli lunghi leggermente scalato. Perfetta sui capelli lisci, sta bene anche a chi ha i capelli leggermente mossi. Chi ha lineamenti sottili con zigomi pronunciati e capelli lisci e sottili può lanciarsi in un bowl cut o taglio a scodella, il taglio di capelli di moda negli Anni Sessanta. I tagli di capelli pari abbandonano la scena per lasciare spazio ai tagli di capelli con punte molto scalate e sfilate, soprattutto sulle lunghezze medie, con giochi di volumi e movimento.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: la frangia sarà protagonista.

La frangia non ha mezze misure: è cortissima oppure lunghissima a coprire le sopracciglia e anche oltre. Si abbina ai tagli di capelli lunghi ma anche a tagli di capelli corti come il bob e il lob. Adorato ancora oggi da molte celebrities, il pixie cut ha segnato un’epoca: gli Anni Sessanta, grazie anche alla sua testimonial più famosa, Twiggy. È ancora attualissimo, con le sue ciocche scomposte di diverse lunghezze, corte dietro e più lunghe davanti.