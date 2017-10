Uomini e Donne, le ultime news: duro colpo per Gemma Galgani, lascerà il programma?

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma e i suoi amori. La nuova stagione di Uomini e Donne è già iniziata da qualche settimana, ma non mancano i colpi di scena: uno su tutti potrebbe venire dal trono over grazie a Gemma Galgani. La dama torinese è stata la protagonista indiscussa del trono over per le sue storie che hanno fatto molto discutere. In primis con Giorgio Manetti e poi con il suo ultimo cavaliere, Marco Firpo. Tra i due, nonostante la rottura, sembra che ci sia ancora un po’ di sintonia, soprattutto da parte di Marco Firpo, che continua a fare i complimenti alla dama, anche se quest’ultima ha deciso di corteggiare un’altro cavaliere Gianfranco Crobu. Tuttavia, dopo l’ennesima conoscenza andata a male con Gianfranco Crobu, Gemma ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco e ha cominciato a frequentarsi con Riccardo, un altro cavaliere arrivato quest’anno a Uomini e donne. Anche in questo caso c’è stato un bacio e adesso dobbiamo vedere e scoprire come si evolverà la storia d’amore tra i due.

Uomini e Donne, le ultime news: la Galgani lascerà il programma?

Le ultimissime di gossip di oggi su Uomini e donne over rivelano che questa prolungata permanenza di Gemma Galgani nel programma di Maria De Filippi starebbe cominciando a dare qualche fastidio proprio alla padrona di casa. Su alcune riviste di cronaca rosa, infatti, è apparsa la notizia secondo la quale la De Filippi sarebbe un po’ stanca di Gemma e in particolar modo di queste sue storie d’amore che non arrivano mai al dunque. Un vero e proprio colpo di scena che potrebbe indurre anche la Galgani ad uscire di scena definitivamente da Uomini e donne nel corso delle prossime settimane. La sua presenza potrebbe essere messa in discussione dalla padrona di casa del dating show di Canale 5?