Accessori moda autunno inverno 2017-2018: le mini bag di Patrizia Pepe

Patrizia Pepe borse autunno inverno 2017/2018. La collezione di borse che Patrizia Pepe ha realizzato per l’autunno inverno 207 2018 è ricca di modelli di estrema attualità, tra i quali sarà possibile scegliere l’accessorio adatto ad ogni occasione. L’assortimento di borse in versione mini è particolarmente curato, con una vasta scelta tra pochette, borse a mano, tote e tracolle. Le mini bag di Patrizia Pepe sono realizzate in pelle, alcune con effetto saffiano oppure laminato, in pelle stampata e verniciata, in camoscio, in velluto o nylon trapuntato.

Patrizia Pepe: i dettagli delle mini bag autunno inverno 2017/2018.

Le mini bag della collezione autunno inverno 2017 2018 di Patrizia Pepe sono caratterizzate da dettagli che rendono ogni modello ricco di personalità: la catena metallica, le borchie, gli strass e le maxi fibbie in plexiglass. Per chi non vuole passare inosservato e desidera accessori fuori dal comune sarà perfetta una delle borse con piume di struzzo o la pelliccia sintetica. Per le amanti del luccichio, invece, è imperdibile la borsa glitterata con paillettes. I colori delle mini bag di Patrizia Pepe spaziano dalle tinte pastello, ai viola, ai metalli, senza escludere i classici nero, grigio, blu e rosso.

