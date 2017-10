Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Stefano De Martino: le ultime news gossip ad oggi 5 ottobre 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news. Belen Rodriguez è davvero molto innamorata di Andrea Iannone. I due fanno coppia da più di un anno e il sentimento tra loro è cresciuto davvero tanto. Al settimanale ‘Oggi‘ la bella argentina ha raccontato di non riuscire a stare lontana dal compagno e che lo stesso vale per lui.”Non esistono diversi gradi d’amore. L’amore è un sentimento solo. Universale. Indivisibile. Sempre lo stesso. Io amo Andrea. Punto. Amo Andrea come ho amato quei pochi uomini con cui ho avuto relazioni serie“, ha detto.

Poi parlando della possibilità di tornare all’altare ha aggiunto: “Matrimonio? Ho sempre pensato che possa e debba essere celebrato una sola volta. Sarebbe da incoscienti ripetere una esperienza in cui si è consumato un fallimento. Una storia d’amore è già in sé un progetto. Noi progettiamo ogni giorno il nostro rapporto fatto di piccole e grandi cose, di alti e di bassi. Abbiamo due case separate, ma stiamo sempre insieme e non riusciamo a stare l’uno senza l’altra”.

Belen parla del rapporto con Stefano De Martino.

Belen è anche tornata a ribadire di aver ritrovato un buon equilibrio nel rapporto con l’ex marito Stefano De Martino, soprattutto per il bene del figlio Santiago. “Come si fa a non essere in pace col padre del proprio figlio? È da persone civili mantenere un rapporto di rispetto e d’affetto per il bene di nostro figlio. Stefano sarà sempre nella mia vita perché c’è Santiago, la cosa più grande e più bella che ho… Io con Stefano ho cercato di recuperare il rapporto fino a dove e quando ho potuto. Non ci sono riuscita. Poi, dopo un naturale momento di distanza tra noi, per il bene di nostro figlio il buon senso ha avuto la meglio sulle acredini“, ha spiegato.