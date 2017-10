Grande Fratello Vip 2017: ancora problemi per Marco Predolin dopo l'uscita dal GF Vip 2017!

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news su Marco Predolin. Ormai fuori dal Grande Fratello Vip 2017 Marco Predolin è tornato attivo sui social network. Per tanti anni il conduttore è stato ignorato dalla televisione ed è stato affossato da malelingue. Con il reality voleva solo rimettersi in gioco, ma bestemmiando la produzione del programma non ha potuto far altro che squalificarlo per “imprecazione religiosa”, sebbene oltre a quella ci siano state parecchie frasi tacciate di omofobia. Il presentatore tv ha dunque deciso di utilizzare il più potente mezzo a sua disposizione per comunicare il suo punto di vista sull’eliminazione dal GF a quante più persone possibile: Instagram. Omofobia e bestemmie a parte Predolin si era ritagliato un suo spazio all’interno del reality, ed infatti in quattro settimane non è mai stato nominato dai suoi compagni d’avventura.

Sebbene l'eliminazione sia stato un duro colpo per lui, la partecipazione al reality ha rappresentato il suo ritorno sulle scene dopo anni di oblio. Marco Predolin ha ancora un contratto con Radio Zeta, ma dall'emittente fanno sapere che "il contratto era stato sospeso fino al termine della messa in onda del programma, quindi se ne parlerà a dicembre". Poi ha un ristorante, I Pirati, sul lungomare di Porto Rotondo in Sardegna. Il ristorante fu aperto nel 2010, e con i proventi di questa attività ha vissuto negli anni più bui della sua carriera. Sebbene, come riporta il Fatto Quotidiano, TripAdvisor riporta che il locale fa solo mezza stagione, da metà aprile fino a fine settembre, Predolin è una presenza fissa all'interno del locale, dove si occupa principalmente di intrattenere i clienti e fare show. Le recensioni sul sito non sono molto benevole: il 33% dei commenti sono negativi, mentre il locale ha solo tre stelle su cinque. Insomma, anche fuori dalla casa per Predolin ci sono notizie negative.