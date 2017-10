Grande Fratello Vip 2017: Cecilia e Jeremias raccontano i motivi della rottura tra Belen e Stefano!

Cecilia e Jeremias Rodriguez raccontano i motivi della rottura tra Belen e Stefano al Grande Fratello Vip 2017! All’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ le confessioni sono all’ordine del giorno. Stavolta sono stati Cecilia e Jeremias Rodriguez a raccontare qualcosa: i due hanno rivelato quali sono stati i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio tra la sorella Belen e il ballerino Stefano De Martino. Davanti ai coinquilini, curiosi di conoscere le cause della rottura, Cecilia ha spiegato com’è il carattere della nota showgirl argentina: “E’ una persona molto autonoma che non chiede e non vuole aiuto da nessuno”.

La fine del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino nel racconto di Cecilia e Jeremias al Grande Fratello Vip 2017!

Poi aggiunge Cecilia: “Per un uomo non è facile da gestire una persona così”. Non c’è stato nessun tradimento quindi, le nozze sono arrivate al capolinea per problemi relazionali. Parlando poi del fatto che Stefano non abbia mai detto di avere una nuova compagna, mentre Belen è uscita da tempo allo scoperto con Andrea Iannone, Cecilia e Jeremias hanno voluto dire la loro: “Non è riservato, semplicemente non lo fa sapere pubblicamente perché è furbo”. I fratelli argentini hanno però riconosciuto gli sforzi di entrambi per non far pesare troppo la situazione al piccolo Santiago. “Sono tutti e due bravi con Santiago. Non è facile, c’è l’orgoglio di mezzo. Tocca sempre ad uno viverlo di più”, hanno spiegato. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.