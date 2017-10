Grande Fratello Vip 2017: duri provvedimenti in arrivo per Jeremias dopo le pesanti offese alla Izzo?

Grande Fratello Vip 2017, le news dopo la lite tra Jeremias e Simona. Momenti di forte tensione tra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Il fratello di Belen si è reso protagonista di un duro confronto con Simona Izzo, dandole dell’ipocrita perché la donna si era apertamente schierata contro il comportamento di Marco Predolin e lo aveva aspramente criticato. Le parole che sono uscite dalla bocca di Jeremias vanno per oltre una semplice divergenza di opinioni.

Le parole di Jeremias contro Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017.

Jeremias ha attaccato la Izzo, rea a suo dire di aver messo in cattiva luce Marco Predolin, eliminato per aver bestemmiato e pronunciato frasi omofobe, definendolo un ‘cattivo maestro’.”Sei un’ipocrita, una cattiva maestra. Non puoi attaccare Marco, hai 80 anni, anche tu non dai un buon esempio ai telespettatori. Sei una persona sporca”, ha attaccato a muso duro il fratello di Belen. A questo punto la Izzo senza scomporsi troppo ha replicato che secondo lei il fratello di Belen non è una persona intelligente.

In arrivo provvedimenti del Grande Fratello contro Jeremias?

Jeremias è stato allontanato da Luca Onestini, ma si è lasciato sfuggire la stessa minaccia pronunciata anche qualche giorno fa nei confronti di Daniele Bossari. “La cosa la sistemiamo fuori”, ha detto. Poi parlando a tu per tu con Luca ha continuato ad usare parole pesanti nei confronti di Simona. “Lei mi ha toccato su cose personali, mi ha ferito, io ho detto che è una vecchia di mer*a, ma potevo dire altro e non l’ho fatto, potevo dire depressa di mer*a che prende psicofarmaci per vivere”, ha aggiunto. In molti si chiedono se il Grande Fratello potrà decidere di adottare dei provvedimenti disciplinari, per le parole e i toni usati da Jeremias, reputati, dalla maggior parte del pubblico, troppo eccessivi e offensivi. Scopriremo se ci saranno conseguenze per Jeremias, nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017 che andrà in onda lunedì 9 Ottobre, su Canale 5. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.