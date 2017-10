Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 5 ottobre 2017: momenti allegri nella casa! Per i vip questi sono giorni pieni di soprese. Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso un parrucchiere, incaricato di sistemare i capelli delle donne della Casa. Al Grande Fratello Vip 2017 il parrucchiere ha fatto il colore ad Aida, e la piega alle altre ragazze. Un altro momento gaio si è avuto stanotte, quando i Vip del Grande Fratello si sono concessi una nottata di scherzi e di allegria.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime del 5 ottobre 2017: lo sfogo di Cristiano.

Ai momenti sereni nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si affiancano momenti di riflessione e momenti di malinconia. Cristiano si è sfogato con Luca e gli ha parlato della malattia con cui ha combattuto poco prima di entrare nella casa. Al Grande Fratello Vip 2017 Luca ascolta con attenzione: non conosceva questa situazione. Cristiano ne approfitta per parlare dell’importanza della prevenzione.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 5 ottobre 2017: incomprensioni tra Luca e Veronica.

Al Grande Fratello Vip 2017 stamattina l'aria è tesa. A quanto pare ci sono delle incomprensioni tra Luca e Veronica. A Luca ha dato fastidio una bugia che Veronica ha detto per evitare di parlare di una persona. Al Grande Fratello Vip Luca avrebbe preferito sincerità da parte della ragazza: "Avresti potuto dire: è una persona di cui non voglio parlare qui dentro, basta. Non inventarti altre cose. Ma non è questo il punto, ci sono rimasto peggio per altre cose". Luca infatti lamenta una serie di incoerenze da parte di Veronica, e a quanto pare non è il solo…