Grande Fratello Vip 2017: Jeremias Rodriguez svela un segreto del suo passato

Grande Fratello Vip 2017, il segreto di Jeremias Rodriguez. Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen e Cecilia, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017 che sta facendo parlare maggiormente di sé. Nel guardare le immagini del reality si ha l’impressione che il giovane abbia un animo triste, malinconico. Lo si è visto spesso piangere in silenzio ed essere consolato dalla sorella.

Cecilia, dal canto suo, mostra un atteggiamento protettivo nei confronti di Jeremias, confessando di essere in ansia quando esce e non lo vede rincasare. Cosa nasconde lo sguardo assente dell’argentino? Lo abbiamo visto stare al gioco mentre Marco Predolin, squalificato dal gioco, prendeva in giro Cristiano Malgioglio e diventare aggressivo come nella lite con Simona Izzo.

Grande Fratello Vip 2017: un segreto dal passato di Jeremias.

Jeremias Rodrigues ha svelato un particolare del suo passato che potrebbe avere lasciato in lui qualche strascico. In una conversazione confidenziale con Ignazio Moser, l’argentino ha raccontato a cosa fossero dovute due cicatrici che ha suo volto. Il giovane ha subito due interventi chirurgici per asportare altrettanti tumori, di cui uno maligno. Cecilia ed il fratello, entrati nella casa del Grande Fratello vip come una coppia, sono stati separati ed ora giocano l’uno contro l’altro. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.