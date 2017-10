Grande Fratello Vip 2017, un concorrente medita di abbandonare il programma. Di chi si tratta?

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. Il Grande Fratello Vip 2017 condotto da Ilary Blasi ed Alfonso Signorini sta avendo enorme successo di ascolti. Nel corso di queste tre settimane all’interno della casa non sono mancate le polemiche, sopratutto durante l’ultimo serale di lunedì 2 ottobre: oltre all’espulsione di Marco Predolin per aver bestemmiato, sono state messe al banco degli imputati alcune affermazioni dette da Giulia de Lellis. Signorini non ha perso occasione per criticare la fidanzata di Andrea Damante: la De Lellis è stata accusata di omofobia dopo aver affermato di non prendere drink o sigarette da sconosciuti, gay o drogati.

Grande Fratello Vip 2017, un concorrente potrebbe lasciare il programma di sua iniziativa la casa.

Intanto, dopo le ultime eliminazioni, Cristiano Malgioglio, probabilmente scelto per portare un pó di allegria, all’interno della casa, fa troppe bizze, molte più del previsto. Fin dal suo primo ingresso, infatti, ha sempre avuto modo di ridire su tutto e tutti, inziando da Serena Grandi (a causa del suo russare troppo forte) ma nelle ultime ore, il paroliere e personaggio tv è addirittura arrivato a minacciare di voler lasciare anzitempo il reality. Di sua iniziativa. Sarebbe la prima volta nella storia ormai più che decennale del GF.

Cecilia Rodriguez invita Cristiano a riflettere sulla sua decisione di lasciare il Grande Fratello Vip 2017.

Come da contratto, avendo deciso di entrare nella casa, ha deciso anche di rispettare le regole. Oltre a non attraversare la soglia della porta, tentando di uscire dalla casa, nessuno può decidere di lasciare il reality, a meno che non paghi una penale. A quanto ammonti la penale in una circostanza del genere, a rivelarlo agli spettatori l’altra sera, è stata una delle concorrenti, Cecilia Rodriguez che, di fronte alla minaccia di Malgioglio gli ha chiesto: “Ma davvero vuoi lasciare la casa? Sei matto, ti verrebbe a costare 100 mila euro di penale. Sei pronto a pagare 100 mila euro solo per andartene?”. Staremo a vedere che decisioni prenderà Malgioglio. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.